Житель Лангепаса избил собутыльника и теперь будет отвечать за его смерь в суде Фото: Татьяна Коркина

В Югре завершено расследование уголовного дела против 31-летнего жителя Лангепаса. Он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Об этом сообщает СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Это случилось в мае 2022 года во время ссоры, возникшей при совместном распитии алкоголя. Мужчины начали учить друг друга жизни и 31-летний югорчанин решил применить силу в решении конфликта. Он нанес не менее 4 ударов руками по голове 46-летнему собутыльнику. От полученных повреждений потерпевший скончался через непродолжительное время.

Обвиняемый вину не признал, но следователи собрали достаточно доказательств и передали уголовное дело в суд.