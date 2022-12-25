В Югре 25 декабря 2022 года потеплеет до +1 градуса Фото: Юлия Кучеренко

В Югре сегодня, 25 декабря 2022 года, облачно с прояснениями. Возможен небольшой снег. В отдельных районах гололед. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3, -8 °С, при прояснениях -13, -18 °С. Днем температура воздуха +1, -4 °С местами по восточной половине до -9 °С.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями. Небольшой снег, юго-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура ночью -3, -5 °С, днем потеплеет до +1, -1°С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.