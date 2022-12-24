В Югре могут сократить до 100 сотрудников правительства региона

В ХМАО могут сократить сотню работников правительства.

В Ханты-Мансийском автономном округе могут сократить до 100 сотрудников. Об этом пишет NEFT, ссылаясь на директора депгосслужбы и кадров Югры Александра Деменко.

Согласно документы, о котором рассказал Деменко, оставшиеся чиновники могут лишиться части своих льгот и привилегий. Например летать в служебные командировки за счет бюджета теперь будут только эконом-классом, а расходы на связь оплачивать самостоятельно.

Автопарк правительства Югры тоже могут оптимизировать. Чиновники будут заказывать рабочие поездки в автопарке по типу такси. Должности, которые будут вакантны в течение полугода — будут сокращать, персональных надбавок чиновников лишат, но при этом могут поднять уровень заработной платы.

О планах по сокращению бюджетных расходов на сотрудников правительства ранее говорила губернатор ХМАО Наталья Комарова. Сэкономленные средства будут направлены на приоритетные направления.

Ранее «Комсомольская правда — Югра» рассказывала о том, что правительство Ханты-Мансийского округа - Югры представило окружной Думе прогноз бюджета региона на три года.