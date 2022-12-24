На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в лобовом столкновении с фурой погиб водитель «Киа»

В Югре погиб водитель легкового авто. Фото: Пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре

В ЮГРЕ утром 24 декабря погиб водитель «Kia Cerato», который выехал на встречную полосу трассы и врезался в «Scania».

В пресс-службе госавтоинспекции Югры сообщили о том, что авария произошла в 8.55 на 577 километре трассы «Тюмень — Ханты-Мансийск». От полученных травм 42-летний водитель автомобиля «Kia Cerato» погиб на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

Легковой автомобиль выехал на встречную полосу. Фото: Пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре

Ранее «Комсомольская правда — ЮГРА» писала, что четыре человека погибли в массовом ДТП на 413-м километре автодороги «Югра».