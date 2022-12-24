На Донбассе погиб 28-летний житель Нягани

На Донбассе погиб житель Нягани. Фото: администрация ХМАО.

В правительстве Югры сообщили о том, что в боях за освобождение Артёмовска погиб житель Нягани Константин Заикин. Ему было 28 лет.

Константину Зайкину было 28 лет. Он родился в городе Темиртау Карагандинской области. Семья переехала из Казахстана в Югру в 1996 году.

После окончания школы Константин учился в Белоярском профессиональном колледже, получил специальность повара. Служил в армии в 2014-2015 годах, а после демобилизации работал по специальности в различных учреждениях общественного питания городов Белоярского и Нягани.

С конца августа 2022 года проходил службу по защите жителей Донбасса. Младший сержант Константин Зайкин погиб от минно-взрывной травмы при наступлении на Артемовск. Герой посмертно награжден орденом Мужества. Награду уже вручили семье.

Наталья Комарова в телефонном разговоре с отцом погибшего солдата выразила семье Константина Зайкина соболезнование и поблагодарила за воспитание сына — героя Отечества.

Константина Зайкина похоронили в Нягани, где живет его отец. Приносим соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее «Комсомольская правда — Югра» писала о том, о том, что семьям мобилизованных выделят деньги на газификацию жилья.