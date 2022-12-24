В Югре семьям мобилизованных выделят деньги на газификацию домов

Семьям мобилизованных югорчан выделят деньги на газификацию домов.

В Югре приняли решение выделить семьям мобилизованных в зону СВО бойцов до 100 тысяч рублей в качестве помощи газификации домов. Деньги пойдут на технологическое присоединение к сети, проектную документацию, оборудование и его монтаж, пусконаладочные работы.

Чтобы получить эти деньги, необходимо обратиться в агентство социального благополучия по месту жительства. Ранее затраты жителей на установку газа компенсировали после установки, а теперь выдают авансом.

- Эта мера распространяется на все категории граждан, которым она была предусмотрена. Пожилые люди, семьи инвалидов, многодетные семьи, малообеспеченные семьи и семьи мобилизованных. Сейчас они могут воспользоваться этой выплатой в форме аванса, что, конечно, упростит газификацию участка, – рассказала директор департамента соцразвития Югры Тереза Пономарёва.

Ранее «Комсомольская правда — Югра» писала о том, о том, что семьям мобилизованных будут компенсировать 50 процентов коммунальных расходов. Для этого также нужно будет написать заявление в региональное агентство социального благополучия населения по месту жительства.