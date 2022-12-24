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НовостиПроисшествия24 декабря 2022 1:31

Погода в Югре 24 декабря 2022 года: небольшой снег, днём -3°С

Ночью на востоке ХМАО метель
Иван Литвинов
В Югре 24 декабря потеплеет до -3 градусов.

В Югре 24 декабря потеплеет до -3 градусов.

Сегодня, 24 декабря 2022 года будет облачно с прояснениями. На западе Ханты-Мансийского автономного округа преимущественно без осадков. На востоке, напротив — метель. Местами умеренный снег. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/с, ночью по восточной половине в отдельных районах порывы до 14 м/с. Температура ночью на западе ЮГРЫ -7...-12°С, при прояснениях по северо-западу -16...-21 °С, на востоке региона -15...-20°С; днем -3...-8°С, на севере и востоке региона -12...-17°С.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/с. Температура ночью -10...-12°С, днем -3...-5°С.

Подробный прогноз погоды по городам можно посмотреть в инфографике МЧС.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре.

Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре.