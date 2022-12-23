Югорчанка стала жертвой мошенников при попытке снять квартиру для сына Фото: Татьяна Коркина

В Нефтеюганске 41-летняя местная жительница стала жертвой мошенников при попытке арендовать квартиру для сына. Она нашла на одном из сайтов объявление по сдаче жилья в Екатеринбург. С горожанкой связался «менеджер» и сообщил, что для аренды квартиры необходимо перевести предоплату в размере 7,5 тысяч рублей.

Женщину все устроило, и она перечислила требуемую сумму на указанный мошенником счет. Позднее «менеджер» запросил еще 10 тысяч рублей в качестве оплаты за проживание за первый месяц и тут жительница Нефтеюганска задумалась. Она не стала переводить деньги и отказалась от услуг риелтора, а затем обратилась с заявлением в полицию.

Возбуждено уголовное дело.