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НовостиПроисшествия23 декабря 2022 14:10

Югорчанка стала жертвой мошенников при попытке снять квартиру для сына

Возбуждено уголовное дело
Виктория Терина
Югорчанка стала жертвой мошенников при попытке снять квартиру для сына

Югорчанка стала жертвой мошенников при попытке снять квартиру для сына

Фото: Татьяна Коркина

В Нефтеюганске 41-летняя местная жительница стала жертвой мошенников при попытке арендовать квартиру для сына. Она нашла на одном из сайтов объявление по сдаче жилья в Екатеринбург. С горожанкой связался «менеджер» и сообщил, что для аренды квартиры необходимо перевести предоплату в размере 7,5 тысяч рублей.

Женщину все устроило, и она перечислила требуемую сумму на указанный мошенником счет. Позднее «менеджер» запросил еще 10 тысяч рублей в качестве оплаты за проживание за первый месяц и тут жительница Нефтеюганска задумалась. Она не стала переводить деньги и отказалась от услуг риелтора, а затем обратилась с заявлением в полицию.

Возбуждено уголовное дело.