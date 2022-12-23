Еще в пяти районах ХМАО с 23 декабря открыли зимники и ледовые переправы Фото: Юлия Кучеренко

В Югре с 23 декабря 2022 года ввели в эксплуатацию еще несколько зимников и ледовых переправ.

Так, по информации КУ "Управление автомобильных дорог ХМАО", в Ханты-Мансийском районе введены в эксплуатацию следующие зимние автомобильные дороги и ледовые переправы общего пользования межмуниципального значения: «с. Цингалы - п. Горноправдинск» протяженностью 27,392 км с ледовыми переправами через р. Конда и р. Юконда грузоподъемностью 20 тонн; п. Сибирский - с. Батово» протяженностью 22,050 км с ледовой переправой через р. Иртыш грузоподъемностью 10 тонн; Подъезд к д. Чембакчина" протяженностью 5,848 км.

В Кондинском районе открыты зимние дороги: пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур» на участках «п. Луговой - р. Красный Яр» протяженностью 34,656 км с ледовой переправой через р. Конда грузоподъемностью 20 тонн и «р.Красный Яр - д.Шугур. Подъезд к д.Карым» протяженностью 61,836 с ледовой переправой через р. Юконда грузоподъемностью 20 тонн;

«пгт. Мортка - п.Нижняя Тавда» протяженностью 41,410 км.

В Октябрьском районе введена в эксплуатацию зимняя автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения «п. Урманный - с. Каменное» протяженностью 19,130 км с ледовой переправой через пр. Ендырская грузоподъемностью 20 тонн.

В Нижневартовском районе введен в эксплуатацию зимник общего пользования межмуниципального значения "г. Нижневартовск-д. Вампугол- с. Былино" протяженностью 22,360 км с ледовыми переправами через р. Обь и пр.Чехломей грузоподъёмностью 20 тонн.

В Березовском районе может ездить по следующим зимним автомобильным дорогам: «пгт. Березово - с. Теги - п. Устрем», «Подъезд к п. Устрем» протяженностью 56,900 км с ледовыми переправами через р. Луговая Вогулка и р. Горная Вогулка грузоподъемностью 20 тонн;

«с. Теги - граница Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» протяженностью 24,945 км; "пгт.Игрим-п.Светлый" протяженностью 57,739 км с ледовой переправой через р. Малая Сосьва грузоподъемностью 20 тонн.