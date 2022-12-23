Тематикой ледового городка в Ханты-Мансийске станут сказки Корнея Чуковского

Фото: Городской информационный центр

В Ханты-Мансийске скоро появится ледовый городок площадью 2 700 квадратных метров. В этом году тематика городка на площади Свободы будет посвящена сказкам Корнея Чуковского. Ледяные блоки для строительства предварительно очистят от снега, а сейчас там установлена пушистая ель и яркая подсветка.

Кстати, по информации Городского информационного центра, добраться к волшебному городку будет просто и безопасно. В этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» привели в нормативное состояние больше 5 км дорог общей площадью порядка 60 тысяч квадратных метров, в том числе три улицы, ведущие к новогодним локациям города: Восточная Объездная, Свободы и Мичурина.

Напомним, «Комсомольская правда - Югра» писала ранее о том, что жители Нижневартовска высмеяли Снегурочку-трансгендера в ледовом городке на площади Нефтяников.