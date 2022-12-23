В Ханты-Мансийске открылся новый участковый пункт полиции

Фото: Пресс-служба УМВД России по ХМАО — Югре

В Ханты-Мансийске открылся участковый пункт полиции на улице Югорская, 9А. Здание построено в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений».

В открытии пункта полиции участвовали заместитель Главы города Ханты-Мансийска Геннадий Боровской, заместитель начальника – начальник полиции УМВД России по Югре полковник полиции Андрей Шабашов, начальник МОМВД России «Ханты-Мансийский» подполковник полиции Сергей Иванков, а также личный состав городского отдела внутренних дел.

- Появление нового участкового пункта позволит создать более комфортные условия для граждан, которым проще станет обращаться в правоохранительные органы со своими бедами и проблемами, а полицейским - оперативнее разрешать те или иные конфликтные ситуации, быстрее оказывать помощь местным жителям-, - отметил Геннадий Боровской.

Кстати, новый пункт полиции будет следить за порядком территории, где проживает больше 3 тысяч граждан. Площадь здания составляет около 90 кв. метров. Там будут работать два участковых уполномоченных и один инспектор по делам несовершеннолетних.