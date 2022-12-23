В Югре проходят массовые проверки водителей на соблюдение правил безопасной перевозки детей

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре проходят массовые проверки водителей на предмет соблюдения правил безопасной перевозки детей. Об этом сообщает ГИБДД.

Сегодня госавтоинспекторы на дорогах ХМАО проверяют: не пренебрегают ли родители, правилами перевозки детей, подвергая опасности их маленькие жизни. В ряде городов и районов округа мероприятия поддерживают общественники.

Водителям напоминают о важности использования детских автокресел, ремней безопасности и приводят примеры аварий, где по причине пренебрежения родителями безопасной перевозки юного пассажира пострадали дети.

- Безопасная перевозка детей в автомобиле – это обязанность водителя. При выезде на дорогу он становится участником дорожного движения, поэтому во избежание аварийных ситуаций, обязан выполнять установленные правила. Автомобильное кресло – это необходимый атрибут, который в случае ДТП способен обезопасить самого важного участника дорожного движения – сохранить жизнь и здоровье ребенка - прокомментировали в Госавтоинспекции Югры.