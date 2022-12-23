В Югре подозреваемый в убийстве шестнадцатилетней давности отправится под суд

Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Югре задержали подозреваемого в убийстве шестнадцатилетней давности.

Это случилось в декабря 2006 года в клубе «Мираж», который находился в доме 43 по улице Мира города Нижневартовска. Местный житель поссорился с 18-летним парнем с во время конфликта нанес ему множественные удары колюще-режущим предметом в шею, грудь и другим частям тела. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. А после совершения убийства обвиняемый скрылся и длительное время проживал пользуясь просроченными документами, официально не трудоустраивался и в больницы не обращался.

В один из дней февраля 2022 года он обратился в миграционную службу для замены паспорта, который должен был поменять в 20-летнем возрасте, и тогда его удалось задержать.

Расследование завершено. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.