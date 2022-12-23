Коммунальщики Нижневартовска вывезли 446 машин со снегом за сутки

Фото: скриншот с видео администрации города

В Нижневартовске 446 машин со снегом отправились на специализированный полигон. В совокупности с начала декабря получилось внушительное количество – около 6,5 тысяч «КАМАЗов». Об этом рассказали в официальном телеграм-канале администрации.

Из-за обилия снега, который продолжает засыпать улицы у дорожных служб каждый день много работы. К тому же они трудятся круглосуточно, в несколько смен.

Так, сегодня, 23 декабря, коммунальщики планируют убрать снег с улиц Чапаева, Мира, а также в старой части города на улице Зырянова, Повха, Октябрьской, Ягельной, Теплой. По информации управляющих компаний, для уборки внутриквартальных проездов и дворов привлечено девять машин. При необходимости их количество будут увеличивать.