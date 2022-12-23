В Нягани водитель «Лады» спровоцировал ДТП с тремя пострадавшими

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Лихач из Нягани спровоцировал ДТП с тремя пострадавшими, сообщает УГИБДД России по ХМАО-Югре.

Авария на улице Речной в Нягани произошла по вине 53-летнего водителя «Лады», который не учёл дорожные и метеорологические условия, не выбрал безопасную скорость движения, и не справился с управлением. В результате его авто занесло на полосу встречного движения, где он врезался в автомобиль "ВАЗ" под управлением 72-летнего водителя. В результате ДТП водитель и 2 пассажира автомобиля марки «ВАЗ» получили травмы.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

За прошедшие сутки на дорогах Югры зарегистрировано 5 ДТП, в которых 9 человек получили травмы. Сотрудниками ГИБДД задержано 3 водителя в состоянии опьянения и 2 - за отказ от прохождения освидетельствования. За выезд на полосу встречного движения привлечено 40 водителей и 27 - за нарушение правил перевозки детей.