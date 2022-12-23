В Югре из-за метели, снегопада и ветра ограничили движение грузового транспорта Фото: Юлия Кучеренко

В Югре из-за метели, снегопада и ветра ограничили движение грузового транспорта сразу на трех дорогах. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Югры.

Так, для движения грузового транспорта введены ограничения на следующих участках: 733-771 км автодороги «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск»; 0-43 км автодороги «Подъезд к городу Сургут"; 43-59 км автодороги «Нефтеюганск-Сургут».

Ограничения, как утверждают в ГИБДД, продляться до улучшения погодных и дорожных условий. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и требования дорожных знаков.

Напомним, в ближайшие сутки в Югре прогнозируются опасные погодные условия.