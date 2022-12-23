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НовостиТуризм23 декабря 2022 3:29

Авиакомпания Utair расширила зимнее расписание зарубежных рейсов из ХМАО

Появилось пять новых зарубежных направлений из Сургута
Виктория Терина
Авиакомпания Utair расширила зимнее расписание зарубежных рейсов из ХМАО

Авиакомпания Utair расширила зимнее расписание зарубежных рейсов из ХМАО

Фото: Юлия Кучеренко

Авиакомпания Utair расширила зимнее расписание зарубежных рейсов из ХМАО, сообщив об этом на своей официальной странице в соцсети "Вконтакте".

- В зимнем расписании расширили программу полетов за рубеж. Из 32 зарубежных направлений авиакомпании, 22 - прямые рейсы из регионов - говорится в сообщении.

Так, по информации авиакомпании из Сургута теперь можно улететь в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан.

Напомним, мы писали ранее, что со 2 января 2023 года из Нижневартовска в Челябинск будут летать прямые рейсы.