Авиакомпания Utair расширила зимнее расписание зарубежных рейсов из ХМАО Фото: Юлия Кучеренко

Авиакомпания Utair расширила зимнее расписание зарубежных рейсов из ХМАО, сообщив об этом на своей официальной странице в соцсети "Вконтакте".

- В зимнем расписании расширили программу полетов за рубеж. Из 32 зарубежных направлений авиакомпании, 22 - прямые рейсы из регионов - говорится в сообщении.

Так, по информации авиакомпании из Сургута теперь можно улететь в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Узбекистан.

Напомним, мы писали ранее, что со 2 января 2023 года из Нижневартовска в Челябинск будут летать прямые рейсы.