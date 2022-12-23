Погода в Югре 23 декабря 2022 года: снег, метель и сильный ветер Фото: Юлия Кучеренко

Сегодня, 23 декабря 2022 года, в большинстве районов Югры ожидается сильный снег, усиление ветра до 15 – 17 м/с, метель, на дорогах снежные заносы, ухудшение видимости. В целом по округу будет облачно с прояснениями. Ветер южный, юго-западный 8 – 13 м/с, порывы 15 – 17 м/с. Температура воздуха ночью по западной половине округа -18, -23 °С, местами -12 ,-17 °С, по восточной половине -24, -29 °С, при прояснениях -30, -35 °С. Днем потеплеет до -9, -14 °С, по западной половине округа до -4 °С, по восточной половине до -21 °С.

В Ханты-Мансийске ожидается облачная погода, снег и метель. Ветер южный, юго-западный 8 – 13 м/с. Температура воздуха ночью -20, -22 °С, днем потеплеет до -9, -11°С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.