Энергетики модернизируют системы пожарной охраны на подстанциях в Югре

Фото: Анна Галимова, предоставлено пресс-службой АО "Россети Тюмень"

Энергетики выполнят модернизацию систем пожарной охраны на 9 высоковольтных подстанциях в ХМАО – Югре, обеспечивающих электроэнергией пять нефтяных месторождений, объект транспортировки углеводородов и 6 населенных пунктов. Стоимость инвестпроекта превысит 10 млн рублей.

Для организации современной системы охранно-пожарной сигнализации и оповещения энергетики смонтируют 23 комплекта устройств. Новое оборудование, срок службы которого составит не менее 10 лет, интегрируют в автоматизированную систему управления технологическими процессами (АСУТП). В режиме реального времени – менее чем за секунду – информация с датчиков будет поступать по волоконно-оптической линии связи в диспетчерский пункт филиала «Россети Тюмень» в Нефтеюганске.

Обновленная система охранно-пожарной сигнализации позволит энергетикам оперативно принимать меры в случае нештатной ситуации.

Реализации проекта «Россети Тюмень» повысит безопасность функционирования оборудования подстанций, питающих инфраструктуру Салымского, Мамонтовского, Тепловского, Правдинского и Усть-Балыкского месторождений нефти.