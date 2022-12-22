В одном из гаражей Когалыма изъяли больше тысячи бутылок нелегального алкоголя

Фото: УМВД России по ХМАО - Югре

В Когалыме в одном из гаражей, который арендовал 36-летний ранее судимым житель Курганской области, полицейские Югры изъяли 1 030 бутылок немаркированного алкоголя. Об этом сообщает УМВД России по ХМАО - Югре.

Владелец нелегального алкоголя планировал реализовывать около 645 литров подпольного горячительного через своих знакомых под этикетками элитных брендов. Контрафактное спиртное он купил на трассе Курган-Челябинск, чтобы потом перепродать. Партию подпольного алкоголя он перевёз в гараж на улице Прибалтийская в Когалыме.

От его преступной деятельности правообладателям алкогольных торговых марок причинён ущерб в 350 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.