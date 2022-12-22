В Югре усилится ветер, ожидается снег и метель Фото: Юлия Кучеренко

С 22 по 23 декабря в Ханты-Мансийском, Октябрьском, Березовском, Нижневартовском и Сургутском районах Югры ожидается снег, а при усилении ветра, порывы которого будут достигать 15 – 17 м/с ожидается метель Ночью в некоторых районах столбик термометра достигнет -30, -35 °С, а днем напротив потеплеет до -4 °С.

В течение суток 23 декабря 2022 такая погода сохранится. В отдельных районах округа ожидается сильный снег, усиление ветра до 15 – 17 м/с, метель, на дорогах снежные заносы, ухудшение видимости.

Спасатели призывают югорчан быть внимательнее и осторожнее на улицах, соблюдать правила безопасности дорожного движения, учитывать фактические погодные условия при движении на автомобиле.