Югорчанин осужден за контрабанду сильнодействующего вещества

В Сургуте местный житель осужден за контрабанду сильнодействующего вещества Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте местный житель осужден за контрабанду сильнодействующего вещества. Об этом сообщили в официальном канале Уральской транспортной прокуратуры.

- Сургутским городским судом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры вынесен приговор 47-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ "контрабанда сильнодействующих веществ в крупном размере" - говорится в сообщении.

Как оказалось, в сентябре 2021 года, мужчина не имея документов заказал через интернет лекарственное средство, содержащее сильнодействующее вещество массой около 1 кг. Данный препарат под видом специализированного пищевого продукта для питания спортсменов прибыл в Россию из иностранного государства в международном почтовом отправлении.

После перемещения через таможенную границу препарат поступил в почтовое отделение Сургута, где мужчина получил его и был задержан сотрудниками таможни.

Теперь по решению суда он наказан на 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.