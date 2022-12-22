Для югорчан улучшат качество голосовых вызовов в мессенджерах Фото: Юлия Кучеренко

Для пользователей МегаФона из ХМАО улучшили характеристики голосовых вызовов в мессенджерах WhatsApp, Telegram и Viber. Гибкое управление ресурсом сети в момент голосовой сессии обеспечивает максимальную четкость речи, как если бы собеседник находился рядом.

Так как голосовые вызовы в мессенджерах требуют больше ресурсов сети, чем отправка сообщений система DPI (Deep packet inspection) сканирует весь проходящий трафик, в том числе в мессенджерах, и при помощи платформы PCEF (Policy and Charging Enforcement Function) во время голосовой сессии выделяет дополнительный ресурс, предоставляя более высокое качество. Все это приводит к гибкому управлению трафиком на уровне любой краткосрочной абонентской сессии. Технология позволяет избежать перебоев связи, задержек звука, обеспечить максимальную четкость речи и эффект присутствия собеседника.

– Уникальные алгоритмы точечного управления трафиком позволили нам в начале года предложить абонентам повышенную скорость интернета с опцией pre-5G, а теперь наши специалисты разработали новый алгоритм, позволяющий улучшить качество на время совершения голосового вызова в мессенджере. Улучшенное качество звонков будет доступно бесплатно на всех тарифах. Мы внедряем новую технологию накануне новогодних праздников, когда наши абоненты чаще звонят друг другу, – рассказал коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев.

Кстати, голосовой трафик в мобильных сетях снижается ежегодно на 5 %, но абоненты все чаще пользуются мобильным интернетом, а еще предпочитают общение в мессенджерах, а для звонков выбирают WhatsApp и Viber.

Мобильный оператор постоянно улучшает качество голосовых вызовов, используя для этого самые современные технологии. Благодаря этому абоненты первыми получили федеральный доступ к технологии VoLTE, обеспечивающей высокое качество передачи голоса и моментальное соединение. В текущем году МегаФон стал первым российским оператором, запустившим федеральную сеть VoWIFI, которая помогает совершать и принимать обычные голосовые вызовы через WiFi везде, где проникновение сигнала сотовой сети затруднено.