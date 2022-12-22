Наркотики, кражи, грабежи: за сутки в Югре зарегистрировано 38 преступлений Фото: Татьяна Коркина

В Югре за сутки зарегистрировано 38 преступлений, по горячим следам раскрыто 19. Так, в Сургуте трое молодых людей проникли на территорию дачного участка, расположенного в ДПК «Сургутское» и похитили электрогенератор, автомобильный домкрат, одежду. Подозреваемые задержаны, причем двое из них были ранее судимы.

В Нижневартовске в районе поселка Магистраль полицейские задержали мужчину с наркотиком массой 1,576 грамма. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

В Октябрьском районе сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый, который украл сотовый телефон стоимостью 9 тысяч рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.