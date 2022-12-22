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НовостиПроисшествия22 декабря 2022 9:47

В Югре водитель иномарки сбил девушку на пешеходном переходе

Девушка получила травму головы
Виктория Терина
Фото: скриншот с видео УМВД России по ХМАО - Югре

Фото: скриншот с видео УМВД России по ХМАО - Югре

В результате ДТП в Советском пострадала девушка-пешеход. Об этом сообщили в окружной полиции.

Авария произошла в Советском на улице Гастелло, в районе дома № 43. Водитель автомобиля автомашиной «Ниссан Примера» сбил девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемую пешеходному переходу. Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения.

Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение с ушибом головы. Полицейские проводят расследование.

Напомним, ранее «Комсомольская правда - Югра» писала о том, что при столкновении «ГАЗа» и «УАЗа» в Радужном пострадали 7 человек.