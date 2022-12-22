В Югре водитель иномарки сбил девушку на пешеходном переходе

Фото: скриншот с видео УМВД России по ХМАО - Югре

В результате ДТП в Советском пострадала девушка-пешеход. Об этом сообщили в окружной полиции.

Авария произошла в Советском на улице Гастелло, в районе дома № 43. Водитель автомобиля автомашиной «Ниссан Примера» сбил девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемую пешеходному переходу. Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения.

Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение с ушибом головы. Полицейские проводят расследование.

Напомним, ранее «Комсомольская правда - Югра» писала о том, что при столкновении «ГАЗа» и «УАЗа» в Радужном пострадали 7 человек.