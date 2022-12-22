В Нижневартовске снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений Фото: Юлия Кучеренко

В Нижневартовске на 5,3% снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе совершенных на бытовой почве. Информацию об этом УМВД России по Нижневартовску озвучили на очередном заседании комиссии по профилактике правонарушений в городе.

Добиться таких результатов удалось благодаря проведению мероприятий и рейдов, направленных на оздоровление криминальной обстановки. Эти меры позволили снизить и общее количество зарегистрированных преступлений, совершенных в нетрезвом состоянии.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Ханты-Мансийске установили дополнительные камеры фиксации нарушений ПДД.