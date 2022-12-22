В Сургуте будут судить водителя автобуса, который избил подростка за снежок

В Сургуте будут судить водителя автобуса, который избил подростка за брошенный снежок Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте 52-летнего водителя автобуса обвиняют в избиении подростка, который кидался в транспорт снежком. Дело возбудили в середине ноября. Мужчина, управляя пассажирским автобусом 69 маршрута, увидел, как в районе дома 14 по проспекту Пролетарский группа подростков бросает снежки в сторону автобуса. Разозлившись на такое поведение детей, несмотря на то, что транспорту не были причинены какие-либо повреждения, он остановил автобус, догнал 13-летнего парня и 5 раз ударил его руками и ногами по голове.

- Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевший получил легкий вред здоровью. Следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Расследование уголовного дела контролируется центральным аппаратом ведомства.