При столкновении «ГАЗа» и «УАЗа» в Радужном пострадали 7 человек

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре за сутки произошло 6 ДТП, в которых 12 человек получили травмы.

Так, по информации ГИБДД, одна из аварий произошла на улице Магистральная в Радужном. ДТП спровоцировал 55-летний водитель автомобиля «ГАЗ», который не учёл дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем «УАЗ» под управлением 48-летнего водителя. В результате ДТП оба водителя и 5 пассажиров получили травмы.

Кроме того, сотрудниками ГИБДД задержано 4 нетрезвых водителя и 4 - за отказ от прохождения освидетельствования. За выезд на полосу встречного движения привлечено 43 водителя и 22 - за нарушение правил перевозки детей.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Мегионе водитель и пассажир легковушки погибли после столкновения с бетонной трубой.