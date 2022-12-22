В Сургуте досрочно завершили программу переселения граждан из аварийного жилья

Фото: администрация Сургута

В Сургуте практически досрочно завершена программа переселения граждан из аварийного жилья, которую должны были исполнить к 2025 году. Об этом сообщили на сайте администрации Сургута.

Речь идет об адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таким до 1 января 2017 года. О досрочном завершении запланированного переселения доложил заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений администрации Сургута Сергей Алексеев. По его словам, на начало года планировалось расселить 548 семей.

- На данный момент куплено 424 квартиры, уже идёт оформление. В муниципальную собственность помещения поступят до 31 декабря 2022 года. Кроме того, по соглашению в муниципалитет были переданы квартиры от двух застройщиков. В целом, это 17 квартир, – рассказал Сергей Алексеев.

Он также отметил, что больше 50 человек получили компенсацию деньгами. Остаётся 8 семей, которые не согласны с оценкой стоимости жилья, которой занимается независимая экспертная организация. Для этих семей у администрации города есть ресурсы жилфонда. Благодаря совокупности мер удалось досрочно завершить программу переселения и сэкономить 290 млн. рублей бюджетных средств.

Не оставили без внимания вопрос расселения 294 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Часть этих обязательств выполнили за счёт муниципальных решений, а 175 квартир приобрёл округ. По словам главы города Андрея Филатова, остаётся 52 квартиры, которые должен предоставить город. Решение этого вопроса обещают сформировать в первом квартале 2023 года.

Директор департамента имущественных и земельных отношений также доложил о ситуации по жилью граждан с инвалидностью.

- Год начали с обязательств – 12 квартир. Они приобретены, будут переданы в следующем месяце. В течение этого года появилась потребность ещё в двух квартирах. Решение по ним сформируем в первом квартале будущего года - отметил Сергей Алексеев.