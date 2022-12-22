Школьников Нижневартовска отправят на каникулы с 24 декабря 2022 года Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске прошло внеочередное заседание межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии, на котором решено отправить школьников на каникулы с 24 декабря 2022 года. Об этом сообщают в официальном телеграм-канале администрации Нижневартовска.

Причиной такой решения является ухудшение ситуации, связанной с заболеваемостью ОРВИ и гриппом в городе. Так, по информации медработников и эпидемиологов Роспотребнадзора, выявляются случаи заболевания гриппом H1N1 среди детей. Как пояснили врачи, вирус характеризуется высокой заразностью. А еще отмечают увеличение тяжёлых форм заболевания.

- На основании информации об ухудшении эпидобстановки комиссией принято решение перенести каникулы во всех школах города. Они начнутся с 24 декабря 2022 года - говорится в сообщении администрации Нижневартовка.