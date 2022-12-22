В Югре 22 декабря 2022 года похолодает до - 35 градусов Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 22 декабря 2022 года ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, но днем по северо-западу возможен небольшой снег. В отдельных районах изморозь. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 1-6 м/с, днем по западным районам порывы до 11 м/с. Температура воздуха ночью -30, -35 °С, местами по западной половине округа чуть чуть теплее: -25 °С. Днем на территории региона -20, -25 °С, по западной половине -13, -18 °С, в восточных районах холоднее: до -30 °С.

В Ханты-Мансийске ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 1-6 м/с. Температура воздуха ночью -30, -32 °С, днем -21, -23 °С.

Подробный прогноз можно посмотреть в инфографике МЧС.