В Ханты-Мансийске установили дополнительные камеры фиксации нарушений ПДД

Фото: телеграм-канал главы Ханты-Мансийска

В Ханты-Мансийске в районе ОКБ на улицах Калинина и Комсомольская установили дополнительные камеры фиксации нарушений правил дорожного движения. Как рассказал глава города Максим Ряшин, в городе фиксируются нарушения важнейших правил дорожного движения. Автовладельцы бросают автомобили на обочинах, паркуются в два ряда и оставляют авто прямо на проезжей части.

- В нашем городе число автолюбителей растет с каждым днем. Большинство из них знают, насколько важно соблюдать культуру вождения, и, особенно, правила парковки. Сегодня в нашем городе насчитывается более 10 тысяч парковочных мест и 163 стоянки. Но к сожалению есть нарушители - отметил глава Ханты-Мансийска.

Особенно остро эта проблема стоит на улице Калинина, у центрального входа в Окружную клиническую больницу. По просьбам горожан, чтобы исправить ситуацию именно здесь установят камеры. По информации ГИБДД только за последнюю неделю на основе полученных данных вынесено 34 постановления о штрафах за нарушение ПДД в этом районе.