Глава Сургута рассказал, как реализуются проекты по освещению города

Фото: администрация Сургута

Глава Сургута Андрей Филатов рассказал об итогах работ по архитектурно-художественной подсветке города. Об этом сообщили на официальной странице администрации Сургута в соцсети "Вконтакте".

По информации главы, за год в Сургуте удалось реализовать сразу серию масштабных проектов по освещению. Это ограждение тепломагистрали «СГЭС» на проспекте Пролетарский. В 2023 году работы продолжатся на участке от улицы Геологической до улицы 30 Лет Победы.

Установлена подсветка развязки на пересечении улицы Аэрофлотской и Нефтеюганского шоссе. Также свет появился на участке на пересечении улицы Профсоюзов до кольца в районе поселка Дорожный. Еще дополнительное освещение появилось в парке «За Саймой» и сквере «Старожилов Сургута».