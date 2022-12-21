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НовостиПроисшествия21 декабря 2022 13:18

В Югре задержана пара наркосбытчиков из Набережных Челнов

Они уже сидели в тюрьме за наркотики, а мужчина вообще находится в федеральном розыске
Виктория Терина
Фото: Пресс-служба УМВД России по Нижневартовску

Фото: Пресс-служба УМВД России по Нижневартовску

В Нижневартовске полицейские задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, сообщает местная полиция. При себе они хранили расфасованные закладки и материалы для упаковки наркотиков. Часть запрещенных веществ полицейские нашли рядом с местом происшествия.

- Приехавшая в Нижневартовск пара из Набережных Челнов задержаны в одном из СОТов города. Общий вес изъятого составил более 27 граммов - сообщают в пресс-службе УМВД России по Нижневартовску.

Сами наркосбытчики признались полицейским, что приехали в ХМАО чтобы подзаработать, так как в сейчас не имеют официального трудоустройства. И женщина и мужчина ранее уже успели отсидеть за преступления, связанные с запрещенными веществами. Более того, мужчина числился в федеральном розыске.

Сейчас парочку арестовали. Против них возбуждены уголовные дела.