В Югре задержана пара наркосбытчиков из Набережных Челнов

Фото: Пресс-служба УМВД России по Нижневартовску

В Нижневартовске полицейские задержали подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, сообщает местная полиция. При себе они хранили расфасованные закладки и материалы для упаковки наркотиков. Часть запрещенных веществ полицейские нашли рядом с местом происшествия.

- Приехавшая в Нижневартовск пара из Набережных Челнов задержаны в одном из СОТов города. Общий вес изъятого составил более 27 граммов - сообщают в пресс-службе УМВД России по Нижневартовску.

Сами наркосбытчики признались полицейским, что приехали в ХМАО чтобы подзаработать, так как в сейчас не имеют официального трудоустройства. И женщина и мужчина ранее уже успели отсидеть за преступления, связанные с запрещенными веществами. Более того, мужчина числился в федеральном розыске.

Сейчас парочку арестовали. Против них возбуждены уголовные дела.