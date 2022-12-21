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НовостиОбщество21 декабря 2022 11:17

На территории Сургутского района введут особый противопожарный режим

Он будет действовать с 29 декабря по 9 января
Виктория Терина
На территории Сургутского района введу особый противопожарный режим

На территории Сургутского района введу особый противопожарный режим

Фото: Юлия Кучеренко

На территории Сургутского района введу особый противопожарный режим. Об этом сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой в своем телеграм-канале.

- Уважаемые жители, с 29 декабря по 9 января на территории Сургутского района будет введен особый противопожарный режим. В этот период специалисты администрации будут проводить внеплановые инструктажи и проверки, информировать население о правилах противопожарной безопасности, организуют патрулирование в поселениях - говорится в сообщении.

Напомним, такой-же режим принято ввести в Нижневартовске с 28 декабря по 8 января.