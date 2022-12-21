Беременные жительницы Ханты-Мансийска могут получить витамины по льготным рецептам Фото: Татьяна Коркина

Жители Ханты-Мансийска могут получать лекарства по программам льготного обеспечения в Окружной клинической больнице и в дополнительных пунктах. Об этом сообщили в Городском информационном центре.

Так, можно прийти в аптеку по улице Калинина, 40: в будни с 8:00 до 20:00, суббота с 8:00 до 13:00. А в праздничные дни – в рабочее время поликлиники.

Кроме того, беременные женщины могут получить витамины по льготным рецептам в аптечном пункте Окружной клинической больнице напротив гардероба, вход со стороны улицы Ленина.

Еще льготные лекарства выдают по улице Гагарина, 279 «Ханты-Мансийская районная аптека» и по улице Карла-Маркса, 30 «Ханты-Мансийская аптека» ежедневно с 8:00 до 21:00.