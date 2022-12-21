В микрорайоне «Корней» стартовала продажа второй очереди строительства

Фото: Демиденко С. Н.

Ушло время, когда человек покупал просто крышу над головой. Современное жилье – не только место для проживания, это личное пространство, окруженное развитой инфраструктурой, где созданы все условия для отдыха, досуга, занятий спортом, игр и прогулок.

Вкус нынешнего покупателя стал более взыскательным. Горожане хотят ощущать в своем жилище комфорт и эстетику. Не последним является вопрос архитектурного решения и дизайна.

Микрорайон «Корней» на улице Мельникайте в Тюмени открывает продажи второй очереди строительства.

Вторая очередь – это четыре дома переменной этажности, три монолитно-каркасных и один кирпичный семиэтажный дом, объединенные подземным паркингом на 154 машиноместа.

Фасады каждого дома уникальны по пропорциям, цвету или дизайну архитектурных элементов. За счет этого микрорайон выглядит разнообразным уже на втором этапе строительства. Архитектура фасадов функциональна. Окна – это глаза дома. Их пропорции определены с учетом функции и планировки комнат. Стены дома – это его кожа. Она выполнена в технике, приятной тактильно и визуально. Этого достаточно, чтобы достигнуть разнообразия фасадов и индивидуальности каждого дома. Окна комнат и лоджий приведены к единым пропорциям. Наружный профиль выполнен под дерево или латунь. Эти оттенки хорошо сочетаются с цветовой гаммой квартала.

На старте продаж приятные цены:

Однокомнатные квартиры от 3 750 000 рублей;

Однокомнатные квартиры от 4 400 000 рублей;

Двухкомнатные квартиры от 5 880 000 рублей;

Трехкомнатные квартиры от 8 240 000 рублей.

Только сейчас есть возможность вложиться в выгодную инвестицию. Не откладывать жизнь на потом и не ждать лучшего момента. В преддверии главного праздника можно сделать себе и близким подарок, способный изменить жизнь, купив квартиру мечты на специальных условиях. До конца года в ЖК «Корней» действует новогоднее предложение на покупку с выгодой до 5%.

Расположение жилого комплекса позволяет быстро добираться как до центра, так и до периферии города, а также выезжать на природу. В пешей доступности находятся школа, детские сады, физкультурно-оздоровительный комплекс, при этом инфраструктура не мешают комфортному проживанию благодаря расположению в отдельной локации района.

Старт второй очереди подтверждает планы застройщика по реализации всего микрорайона, а это 14 очередей строительства.

Дополнительную информацию, а также профессиональную консультацию по приобретению квартир можно получить в офисе продаж микрорайона «Корней».

Больше информации на сайте или по телефону: +7 (3452) 57 56 60. Адрес отдела продаж: ул. Федюнинского, 20, корпус 1.

Застройщик АО «СЗ Твелл», проектная декларация на сайте Наш.Дом.рф.