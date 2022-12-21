В трех районах ХМАО открыты еще несколько зимников и ледовых переправ Фото: Юлия Кучеренко

В Югре с 21 декабря 2022 введены в эксплуатацию еще несколько зимников. Так по информации КУ "Управление автомобильных дорог ХМАО" открыты зимние автомобильные дороги и ледовые переправы общего пользования межмуниципального значения:

В Сургутском районе: «с. Угут - д. Каюкова» протяженностью 7, 744 км; «с. Угут - д. Малоюганский» протяженностью 20, 975 км; «г. Сургут - п. Банный» протяженностью 4,000 км с ледовой переправой через р. Тромъеган грузоподъемностью 30 тонн.

В Ханты-Мансийском районе: «Р№-1007 - с. Зенково» протяженностью 3,335 км с ледовой переправой через пр. Неулева грузоподъемностью 20 тонн.

В Нижневартовском районе: «п. Белорусский - с. Ларьяк» протяженностью 49, 565 км с ледовой переправой через р. Сабун грузоподъемностью 30 тонн; «с.Ларьяк - д.Чехломей - д.Большой Ларьяк» протяженностью 29, 830 км с ледовыми переправами через р. Вах и р. Пасол грузоподъемностью 30 тонн.