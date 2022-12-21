Жителям Сургута рекомендуют вновь носить маски Фото: Юлия Кучеренко

В Сургут вернулся масочный режим. Эта мера не обязательная, но профилактика, как считают власти и медики города необходима. Специалисты настаивают на том, что маски эффективны для предотвращения распространения гриппа и ОРВИ. По последним данным в Сургуте зарегистрировано больше 17 тысяч заразившихся.

- В связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ и гриппом в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора напоминаем о важности использования медицинских масок в местах массового посещения населением, особенно в торговых центрах и общественном транспорте - говорится в сообщении администрации Сургута.

Кстати, по мнению медиков, пик заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями придется на новогодние каникулы. В Югре эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен в четыре раза.