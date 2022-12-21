За сутки в Югре зарегистрировано 33 новых случая COVID-19 Фото: Татьяна Коркина

За сутки в Югре зарегистрировано 33 новых случая COVID-19 в 10 муниципалитетах: Сургут - 12, Ханты-Мансийск - 8, Нягань - 1, Сургутский район - 1, Урай - 1, Когалым - 1, Радужный - 4, Березовский район - 2, Ханты-Мансийский район - 1, Лангепас - 2.

На момент выявления у 31 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 2 выявлена пневмония. Контакт установлен в 33 случаях. За сутки на COVID обследованы - 2 094 человека, всего прошли обследование 3 607 582. За весь период в округе зафиксирован 252 991 случай коронавирусной инфекции.

За все время от COVID-19 - умерли 2 595 человек. За сутки выписались 76 человек, за весь период пандемии вылечились 249 711 жителей Югры.

Сургут - 12, Ханты-Мансийск - 8, Нягань - 1, Сургутский район - 1, Урай - 1, Когалым - 1, Радужный - 4, Березовский район - 2, Ханты-Мансийский район - 1, Лангепас - 2.