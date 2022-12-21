Под Нижневартовском в тройном ДТП пострадали два человека

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Под Нижневартовском столкнулись три автомобиля. Как рассказали в УГИБДД России по ХМАО-Югре, это случилось на 2 км автодороги «Нижневартовск – Излучинск», когда 54-летний водитель «Isuzu» не учёл дорожные, метеорологические условия и не выдержал безопасную дистанцию.

В результате его авто врезалось в автомобиль «Toyota», который остановился для поворота налево. После «Toyota» вылетела на встречку и врезалась в «Renault», а «Isuzu» съехал в кювет и опрокинулся. В результате ДТП пострадали водители «Toyota» и «Renault».

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

За сутки в Югре зарегистрировано 4 ДТП, в которых 8 человек получили травмы. Сотрудниками ГИБДД задержано 4 нетрезвых водителя, 2 - за отказ от прохождения освидетельствования и 2 - за повторное управление транспортом с признаками опьянения. За выезд на полосу встречного движения наказано 103 водителя и 24 - за нарушение правил перевозки детей.