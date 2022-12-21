В Нижневартовске ликвидируют последствия обильного снегопада

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Из-за обильного снегопада нижневартовские коммунальные службы пересмотрели режим работы. Усилена работа по всей территории города.

- Для того, чтобы ликвидировать последствия снегопада, принято решение продлить рабочий день для сотрудников, которые работают в первую смену. Работы по очистке от снега и вывозу снежных масс с улиц города будут продолжаться в круглосуточном режиме как нашим предприятием, так и нашими партнерами-подрядчиками, - отметил директор МБУ «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска» Александр Прилепин.

Дополнительно коммунальщики задействуют семь самосвалов, что позволит ускорить вывоз снега, который складируется вдоль улично-дорожной сети. Дорожники в первую очередь расчистили проезжие части основных городских магистралей. А затем взялись за уборку на дорогах в промышленной зоне. Вчера вечером количество техники еще увеличили. Очищают и тротуары

Работа по ликвидации последствий обильного снегопада департаментом ЖКХ администрации Нижневартовска контролируется главой.