В Югре 21 декабря 2022 года вновь похолодает до -27 градусов Фото: Юлия Кучеренко

По прогнозам синоптиков в ХМАО 21 декабря снова ударят морозы. Сегодня будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдет небольшой и умеренный снег. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью и днем -17, -22 °С, в северо-западных районах до -27 °С.

В Ханты-Мансийске сегодня облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью и днем -18, -20 °С.