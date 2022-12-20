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НовостиОбщество20 декабря 2022 16:31

В ХМАО из-за сильного ветра и снегопада закрыли зимник в Октябрьском районе

Неблагоприятные погодные условия сохраняются на северо-западе и в центральной части ХМАО
Виктория Терина
В ХМАО из-за сильного ветра и снегопада закрыли зимник в Октябрьском районе

В ХМАО из-за сильного ветра и снегопада закрыли зимник в Октябрьском районе

Фото: Юлия Кучеренко

Из-за сильного ветра и снегопада в Югре закрыли зимник в Октябрьском районе. Об этом сообщает Управление автомобильных дорог Югры.

- В связи с неблагоприятными погодными условиями, перемётами в пойменной части, выходом поверхностных вод на проезжую часть из ручьёв, создающими угрозу безопасности движения, временно закрывается движение по зимней автомобильной дороге "Октябрьское - Большой Камень" на участке км 9 - км 20 от пгт. Октябрьское до д. Кормужиханка, до приведения дороги в нормативное состояние - говорится в сообщении.

На северо-западе и в центральной части ХМАО продолжаются неблагоприятные погодные условия, в частности сильный ветер, снегопад и метель. Ранее было объявлено о переносе сроков открытия нескольких зимников из-за плохой погоды.