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НовостиОбщество20 декабря 2022 14:31

На федеральной трассе из Тюмени в Ханты-Мансийск закрыли проезд для грузовых автомобилей

На дорогах образовались снежные заносы и плохая видимость из-за метели
Виктория Терина
Фото: соцсети

Фото: соцсети

На федеральной трассе Р-404 из Тюмени в Ханты-Мансийск из-за метели закрыли проезд для грузовых автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе «Уралуправтодор».

- На а/д Р-404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск км 713- км 733 сотрудниками ГИБДД введено временное прекращение движения для грузовых транспортных средств в связи с неблагоприятными погодными условиями - говорится в сообщении компании.

На трассе дежурят сотрудники ГИБДД. А тем временем водители снимают и загружают в соцсети видео о неблагоприятной ситуации на дорогах.

Водителей просят быть внимательными и учитывать ограничения при планировании своих маршрутов.

- Соблюдайте правила безопасности дорожного движения, учитывайте фактические погодные условия при движении на автомобиле - предупреждают в ГУ МЧС России по ХМАО-Югре.

Напомним, синоптики прогнозировали снегопады, метель и сильный ветер в нескольких районах Югры.