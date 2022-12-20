В Мегионе задержан мужчина с наркотиками Фото: Татьяна Коркина

В Мегионе задержали 51-летнего мужчину, у которого нашли свертки с наркотиками. После проверки эксперты подтвердили вид наркотика и назвали массу 12,34 грамма, этого вещества.

Мужчина пояснил, что незаконно купил наркотик для дальнейшего сбыта, но не смог довести начатое дело до конца, так как его задержали полицейские.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Отметим, что в прошлом он уже был судим по ч.1 ст. 119 и по ч. 2 ст. 158 УК РФ - сообщили в ОМВД России по Мегиону.

Напомним, мы писали ранее о том, что в Югре студентка-медик отправилась в тюрьму за наркотики.