Цифровые датчики с системой дистанционного мониторинга обезопасят жителей Радужного

Фото: Наталья Петухова

МТС и ООО «Жилищно-эксплуатационный сервис» разработали и внедрили специальную систему дистанционного мониторинга, которая предотвратит несанкционированное проникновение на крыши домов в Радужном. Инновация позволит обезопасить горожан от травм и оперативно сообщит диспетчерам о внештатных ситуациях.

Умные датчики, работающие на сети интернета вещей NB-IoT, установлены на дверях чердачных помещений одного из многоэтажных домов в 9 микрорайоне. При возникновении угрозы сотрудники управляющей компании получают SMS-оповещение, и отправляют для проверки на место срабатывания сигнала выездную бригаду.

- Крыши домов – это потенциальная опасность для детей и подростков, которые любят экстремальные прогулки и острые ощущения. В погоне за селфи и опасными развлечениями молодежь попутно наносит ущерб и порчу домовому имуществу. С использованием системы удаленного мониторинга нам удалось существенно сократить материальные и временные затраты на выезды бригад, исключить вызовы милиции, а главное - свести риски несчастных случаев к минимуму, - поясняет директор ООО «Жилищно-эксплуатационный сервис» Наталья Петухова.

По ее словам, в планах у компании расширить зоны использования цифрового решения в 4, 5, 9 и 10 микрорайонах. Такие меры, по ей мнению, позволят еще больше усилить безопасность в микрорайонах и сделать жизнь горожан максимально комфортной.

Как считает директор департамента по работе с корпоративными клиентами МТС в ХМАО-Югре Артем Ладьянов, сегодня проблема безопасности волнует каждого жителя ХМАО. И решить эту проблему успешно и эффективно помогают цифровые технологии, которые внедряются в работу управляющих компаний, городских коммунальных служб.

- Датчики с применением технологий интернета вещей помогают предотвратить падения в люки, проникновения в подвалы, предупреждать незаконные действия взрослых и детей в общественных местах, транспорте. Наша задача сделать так, чтобы югорчане, где бы они не находились, чувствовали себя комфортно и в безопасности. Уверены, что наши технологичные решения будут востребованы во многих городах округа, - отмечает Артем Ладьянов.