Из-за ОРВИ три школы Нижневартовска переведены на дистант с 21 по 30 декабря Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске из-за ОРВИ некоторые школы перевели на дистанционное обучение с 21 по 30 декабря.

По информации департамента образования администрации города, в ходе мониторинга заболеваемости установлено: по состоянию на 20 декабря 2022 года в трёх школах (СШ №21, Гимназия №1 и Лицей №1 имени Пушкина) превышен порог заболеваемости обучающихся ОРВИ и гриппом. Именно эти образовательные учреждения с 21 по 30 декабря 2022 года переводятся на дистанционное обучение.

Кроме того, ещё 12 классов в шести школах города переводятся на дистант из-за превышения порога заболеваемости.

Как уточнили в администрации города, такие решения приняты для разобщения детей и недопущения роста заболеваемости в учреждениях. И с этой целью на дистанционку переводят групповые, дополнительные занятия, а индивидуальные занятия будут продолжены в обычном режиме.