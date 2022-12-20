В Ханты-Мансийске с 1 января 2023 года появятся шесть новых комфортабельных автобусов

Фото: Городской информационный центр

В Ханты-Мансийске появятся шесть новых комфортабельных автобусов. Они будут работать по маршруту №26 с 1 января 2023 года.

Транспорт оборудован системой информирования пассажиров, кассовыми аппаратами, видеокамерами, также дополнительным отоплением и специальными порогами для маломобильных групп населения. Об этом сообщили в Городском информационном центре.

Кстати, автобусы уже проверили представители Администрации и Депутаты Думы Ханты-Мансийска, весь транспорт соответствует заявленным требованиям.

Напомним, мы писали о том, что в Нижневартовске появились девять новых автобусов на экотопливе.