Главу одного из сельский поселений в ХМАО обвиняют во взятке Фото: Татьяна Коркина

Следователи Югры завершили расследование уголовного дела в отношении главы сельского поселения в Березовском районе.

Как сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО, 27 сентября 2022 года около 10 часов глава сельского поселения в Березовском районе получил от представителя одного из предпринимателей 50 тысяч рублей в качестве взятки.

Эти деньги он получил за изменение вида разрешенного использования земельного участка, рядом с которым расположена торговая точка. Таким образом предприниматель продолжил торговлю алкогольной продукцией после введения с 1 сентября 2022 года новых правил и ограничений на такую деятельность.

Следователи собрали достаточно доказательств и уголовное дело направлено в суд.